"Спартак" узнал соперника по квалификации Лиги чемпионов

Победитель отправится в раунд плей-офф

В результате жеребьевки определился соперник московского "Спартака" по третьему отборочному раунду футбольной Лиги чемпионов. Столичная команда сыграет с португальской "Бенфикой".

Встречи третьего раунда состоятся 3/4 и 10 августа. Возможны дополнительное время и серия пенальти в случае ничейного исхода. Победители отправятся в раунд плей-офф. Жеребьевка намечена на 2 августа.

Проигравшие же попадут в групповой этап Лиги Европы - второго по значимости клубного турнира на континенте.

В минувшем сезоне "Спартак" занял в чемпионате России второе место с 57 очками. Победу одержал петербургский "Зенит".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram