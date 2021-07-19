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"Спартак" узнал соперника по квалификации Лиги чемпионов

14:30
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Победитель отправится в раунд плей-офф

В результате жеребьевки определился соперник московского "Спартака" по третьему отборочному раунду футбольной Лиги чемпионов. Столичная команда сыграет с португальской "Бенфикой".
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Встречи третьего раунда состоятся 3/4 и 10 августа. Возможны дополнительное время и серия пенальти в случае ничейного исхода. Победители отправятся в раунд плей-офф. Жеребьевка намечена на 2 августа.

Проигравшие же попадут в групповой этап Лиги Европы - второго по значимости клубного турнира на континенте.

В минувшем сезоне "Спартак" занял в чемпионате России второе место с 57 очками. Победу одержал петербургский "Зенит".

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