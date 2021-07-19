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ЕС обвинил Китай в кибератаке

14:42
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Она якобы производилась через Exchange Server корпорации Microsoft

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил от имени 27 стран-членов Евросоюза, что Китай провел кибератаку через уязвимость в программном обеспечении Exchange Server американской корпорации Microsoft, передает ТАСС.
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"Сегодня ЕС и его государства-члены вместе с партнерами разоблачают вредоносную кибердеятельность, которая существенно повлияла на нашу экономику, безопасность, демократию и общество в целом", - подчеркнул Боррель.

По его словам, у ЕС нет сомнения в том, что производилась "вредоносная кибердеятельность" с территории КНР.

Уточняется, что эксплуатация сервера Microsoft Exchange "подорвала безопасность и целостность тысяч компьютеров и сетей по всему миру".

Власти КНР пока официально на отреагировали на обвинения.

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