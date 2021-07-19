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В Кремле объяснили, чем займутся кураторы федеральных округов

14:58
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Одна из задач - следить за эффективностью расходования бюджетов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал закрепление премьером Михаилом Мишустиным кураторства над федеральными округами за вице-премьерами.
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"Это разделение функций. У правительства речь идет чисто об экономике, реализации планов экономического развития, полпреды же осуществляют общую координацию работы иных органов", - цитирует кремлевского спикера РИА "Новости".

Куратором Сибирского федерального округа стала Виктория Абрамченко, за Северо-Западный федеральный округ будет отвечать Татьяна Голикова, а за Центральный - Дмитрий Григоренко. Куратором Уральского федерального округа стал Юрий Борисов, Северо-Кавказского - Александр Новак. Юрий Трутнев остался куратором Дальнего Востока. Марат Хуснуллин будет отвечать за Южный федеральный округ, а Дмитрий Чернышенко - за Приволжский.

Уточнялось, что задача кураторов - следить за эффективностью расходования бюджетов, ростом инвестиционной привлекательности территорий, созданием новых рабочих мест, обеспечением на местах поддержки малого и среднего бизнеса.

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