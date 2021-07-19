Лидер "Совета матерей" поможет очистить пруды в Вешняках

"Пруды должны быть чистыми", - заявила Татьяна Буцкая

Глава общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая собрала больше тысячи подписей за очистку водоёмов.

На плачевное состояние Императорского и Графского прудов в Совет матерей пожаловались жители востока Москвы. По их словам, водоемы заросли тиной и водорослями.

"Я представляю, как мы приходим сюда и видим чистый пруд, в котором плавают уточки, а на берегу гуляют дети. Решение четкое: пруды должны быть чистыми! Мы берем на свой контроль работу организаций, которые будут поддерживать их чистоту постоянно", – заявила Буцкая.

Она добавила, что очистка прудов – это только первый этап превращения акватории в современное и безопасное место отдыха, которое гармонично впишется в городскую среду Москвы.

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