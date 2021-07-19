Отец сбившей детей в Москве студентки рассказал свою версию ДТП

Двое детей скончались в больнице

Отец девушки, сбившей семью с тремя детьми на улице Авиаторов в Москве, рассказал свою версию случившегося. Мужчина уверен, что его дочь не могла пользоваться телефоном, находясь за рулем.

"Она вообще не выпивает. Телефон у нее в сумке, я ей звоню. Она когда не берет трубку — значит, за рулем. Это мой приказ был, это исключено. Неопытность, плюс не заметила из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило. Я не выгораживаю, это я проанализировал", - заявил мужчина.

Он подчеркнул, что после ДТП его дочери потребовалась помощь психолога. Также мужчина добавил, что семья не будет пытаться уйти от ответственности и готова оказать пострадавшим любую помощь, передает "Москва24".

16 июля 18-летняя Валерия Башкирова за рулем автомобиля Mazda сбила на пешеходном переходе трех маленьких детей в возрасте от 5 лет до 9 месяцев. Двое старших ребят погибли. По предварительным данным, девушка была в состоянии алкогольного опьянения и пользовалась телефоном за рулем. Сейчас она находится под домашним арестом, но прокуратура требует заключить ее под стражу.

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