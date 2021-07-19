Число жертв наводнения в Бельгии выросло до 36

127 человек числятся пропавшими без вести

Министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден сообщила, что в результате сильнейшего за последние 100 лет наводнения в королевстве погибли уже 36 человек.

"Из них 19 уже опознаны. 127 человек числятся пропавшими без вести, 57 - госпитализированы", - уточнила она (цитата по ТАСС).

Вызванное ливневыми дождями наводнение продолжалось в южном регионе Бельгии Валлонии с 14 по 16 июля. В пострадавшей зоне продолжаются поисково-спасательные работы.

Кроме того, пострадали провинции Льеж, Намюр, Лимбург, Эно и Люксембург, наибольшие разрушения - в зоне Арденн и в долинах рек Мез и Самбра. Сотни жилых домов повреждены, разрушены некоторые железные и автомобильные дороги.

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