HBO Max купила права на российский сериал

Проект основан на реальных событиях

Как сообщила пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production, посвященный гибели группы студентов в походе на севере Свердловской области многосерийный триллер "Перевал Дятлова" покажут на HBO Max.

"Дистрибьюторская компания Beta Film заключила сделку с SBS Австралия и WarnerMedia Латинская Америка (HBO Max) на показ драматического сериала на соответствующих территориях", - приводит сообщение ТАСС.

"Перевал Дятлова" основан на реальных событиях. Трагедия произошла в 1959 году и получила широкий резонанс. При создании сериала режиссеры и продюсеры Евгений Никишов и Валерий Федорович имели доступ к закрытым материалам дела. Кроме того, авторы изучили дневники погибших.

Премьера проекта прошла в ноябре 2020 года.

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