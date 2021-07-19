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В Киеве затопило метро

15:27
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Последствия стихии устраняют

В Киеве мощный ливень привел к закрытию на вход и выход двух станций подземки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные метрополитена.

Речь идет о станциях "Берестейская" и "Академгородок". На месте работают специалисты, они устраняют последствия непогоды.

"Во избежание попадания воды на пути, в переходе к станции "Берестейская" закрыт гермозатвор. Ликвидация последствий непогоды продолжается", - сообщили в подземке.

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