Путин примет в Москве президента Азербайджана

Встреча состоится 20 июля

Во вторник в Москве состоятся переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Предполагается рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество", - уточняется в сообщении.

Лидеры, добавили в Кремле, обменяются мнениями по региональным проблемам. Основное внимание уделят ситуации в Нагорном Карабахе, а конкретно - исполнению договоренностей России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Речь идет в том числе о задачах по развитию экономических и транспортных связей.

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