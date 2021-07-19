Путин примет в Москве президента Азербайджана

Встреча состоится 20 июля
Во вторник в Москве состоятся переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Предполагается рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего укрепления российско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество", - уточняется в сообщении.
Лидеры, добавили в Кремле, обменяются мнениями по региональным проблемам. Основное внимание уделят ситуации в Нагорном Карабахе, а конкретно - исполнению договоренностей России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.
Речь идет в том числе о задачах по развитию экономических и транспортных связей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram