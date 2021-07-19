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В центре Гамалеи сообщили о спаде заболеваемости COVID-19 в Москве

15:43
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Количество новых заболевших постепенно снижается

В Москве на протяжении нескольких дней наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федор Лисицын.
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 60%

По его словам, уже сейчас можно говорить, что волна коронавируса, накрывшая страну в конце весны и начале лета, идет на спад, передает "Россия24".

"В Москве спад идет заболеваемости устойчивый почти несколько дней", - подчеркнул Лисицын.

По данным оперштаба, в столице за последние сутки было выявлено 4007 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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