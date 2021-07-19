Принц Уильям и Кейт Миддлтон нарушат королевскую традицию из-за хейтеров

Таким образом они хотят защитить сына

В четверг старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон принц Джордж отпразднует 8-летие, но поклонники королевской семьи могут так и не дождаться традиционного фото именинника.

Родители мальчика герцог и герцогиня Кембриджские задумались о том, чтобы нарушить традицию и таким образом оградить юного Джорджа от излишнего внимания публики. Об этом сообщили в эфире True Royalty TV. Задуматься о подобном шаге им пришлось после того, как мальчик стал объектом для насмешек в Сети. Критика негативно сказалась на психическом состоянии ребенка.

"Ходят слухи, что мы не увидим фото принца Джорджа, когда ему исполнится восемь лет, потому что Кейт и Уильям были крайне расстроены грубостью людей, высмеивающих 7-летнего мальчика. Надеюсь, они смогут это преодолеть", - заявила королевский эксперт Анжела Левин.

Ранее Кейт Миддлтон, принц Уильям и их первенец принц Джордж посетили финал "Евро-2020". Мальчик в ходе матча показал очень эмоциональную реакцию, чем привлек к себе реакцию хейтеров.

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