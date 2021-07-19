Дополнительный период ЕГЭ прошел без сбоев

Он состоялся в период с 12 по 17 июля

Рособрнадзор сообщил, что в дополнительный период с 12 по 17 июля сдача единых государственных экзаменов прошла без сбоев.

"Все экзамены дополнительного периода прошли в штатном режиме, без существенных сбоев. В дополнительный период проведения ЕГЭ за нарушения были удалены 11 участников экзамена", - цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что по итогам основного периода ЕГЭ за нарушения были удалены свыше 900 человек. Проходил он с 31 мая по 2 июля. Участниками стали около 682 тысяч человек.

На дополнительный период зарегистрировались более 2,7 тысячи.

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