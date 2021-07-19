ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дополнительный период ЕГЭ прошел без сбоев

15:55
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Он состоялся в период с 12 по 17 июля

Рособрнадзор сообщил, что в дополнительный период с 12 по 17 июля сдача единых государственных экзаменов прошла без сбоев.
Минпросвещения: ЕГЭ нужно совершенствовать

"Все экзамены дополнительного периода прошли в штатном режиме, без существенных сбоев. В дополнительный период проведения ЕГЭ за нарушения были удалены 11 участников экзамена", - цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что по итогам основного периода ЕГЭ за нарушения были удалены свыше 900 человек. Проходил он с 31 мая по 2 июля. Участниками стали около 682 тысяч человек.

На дополнительный период зарегистрировались более 2,7 тысячи.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
ЕГЭ
ЕГЭ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.