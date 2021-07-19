Путин рассказал о системе поддержки семей с детьми в России

В августе семьи получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 6 до 17 лет включительно

Россия должна не просто отвечать на вызовы, а стремиться быть лидером глобальных изменений, не забывая про решение текущих задач. Сегодня об этом заявил Владимир Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам президента, последствия и вызовы пандемии потребовали определенной корректировки некоторых планов, но это не означает пересмотра стратегии. Напротив, ответственность всех уровней власти сейчас заключается в том, чтобы наращивать темпы работы, четко следовать приоритетам и добиваться ощутимых изменений. Владимир Путин подчеркнул - программа, которая сейчас реализуется, получила поддержку людей в ходе президентских выборов в 2018 году, потому она должна быть выполнена, а ожидания граждан оправданы. В частности, на протяжении последних лет создается целостная система поддержки семей с детьми.

"У нас уже действуют выплаты на детей от рождения до 7 лет включительно. Дополнительно, как вы знаете, с 1 июля ежемесячные выплаты могут получать нуждающиеся беременные женщины и одинокие родители с детьми в возрасте до 16 лет включительно. Для более семи миллионов школьников – то есть практически для всех учеников младших классов – уже организовано бесплатное горячее питание. А в августе семьи получат на каждого ребёнка в возрасте от шести до 17 лет включительно единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Добавлю также, что в прошлом году свыше трёх с половиной миллионов российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. Такой результат достигнут во многом благодаря снижению ставки по ипотечным кредитам, в том числе для семей с двумя и более детьми. А с этого года, как вы знаете, льготы по ипотеке предоставляются и родителям, у которых рождается первенец. При этом само жилищное строительство идёт опережающими темпами, и к концу текущего года планируется построить и сдать более 85 миллионов квадратных метров жилья. По сути, мы вплотную подошли к достижению лучшего показателя за всю современную историю России", - заявил Владимир Путин.

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