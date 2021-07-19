ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал о системе поддержки семей с детьми в России

17:56
  • понедельник
  • 19 июля 2021

В августе семьи получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 6 до 17 лет включительно

Россия должна не просто отвечать на вызовы, а стремиться быть лидером глобальных изменений, не забывая про решение текущих задач. Сегодня об этом  заявил Владимир Путин в ходе заседания  совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам  президента, последствия и вызовы пандемии потребовали определенной корректировки некоторых планов, но это не означает пересмотра стратегии. Напротив, ответственность всех уровней власти  сейчас  заключается  в том, чтобы наращивать темпы работы, четко следовать приоритетам и добиваться ощутимых изменений. Владимир Путин подчеркнул - программа, которая сейчас реализуется, получила поддержку людей в ходе президентских  выборов  в  2018   году,  потому  она  должна  быть выполнена, а ожидания граждан оправданы. В частности,  на протяжении последних лет создается целостная система поддержки семей с детьми.

"У нас уже действуют выплаты на детей от рождения до 7 лет включительно. Дополнительно, как вы знаете, с 1 июля ежемесячные выплаты могут получать нуждающиеся беременные женщины и одинокие родители с детьми в возрасте до 16 лет включительно. Для более семи миллионов школьников – то есть практически для всех учеников младших классов – уже организовано бесплатное горячее питание. А в августе семьи получат на каждого ребёнка в возрасте от шести до 17 лет включительно единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Добавлю также, что в прошлом году свыше трёх с половиной миллионов российских семей смогли улучшить свои жилищные условия. Такой результат достигнут во многом благодаря снижению ставки по ипотечным кредитам, в том числе для семей с двумя и более детьми. А с этого года, как вы знаете, льготы по ипотеке предоставляются и родителям, у которых рождается первенец. При этом само жилищное строительство идёт опережающими темпами, и к концу текущего года планируется построить и сдать более 85 миллионов квадратных метров жилья. По сути, мы вплотную подошли к достижению лучшего показателя за всю современную историю России", - заявил Владимир Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Семья
Семья
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.