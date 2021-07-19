Студенты-медики помогают в борьбе с коронавирусом в Новокузнецке

Они делают ПЦР-тесты и прививки

По данным оперштаба, за сутки в России выздоровели и выписаны из больниц 18 тысяч 764 человека. Суточный прирост заболевших составил более 24,5 тысячи случаев. Массовая прививочная кампания продолжается во всех регионах страны. Врачам, работающим в красных зонах и в пунктах вакцинации, во время каникул помогают студенты медицинских вузов.

Дорога на работу - больше трех тысяч километров. Анастасия Константинова ближайшие полтора месяца будет принимать пациентов и помогать врачам в Новокузнецке.

Студентка Ставропольского медуниверситета и еще 27 сверстников из разных регионов России отправились в Кузбасс в составе студотряда. В городской больнице они делают ПЦР-тесты и прививки, работают в "красных" зонах с больными ковидом, выезжают на дом к таким пациентам.

Цель проекта – не только дать оплачиваемую практику молодым медикам, но и разгрузить постоянных сотрудников больниц. Тем более в период отпусков.

"Сотрудники все уже устали. И молодые, полные сил и энергии студенты приходят на работу, желающие работать. И мы с большим удовольствием их приняли уже на работу", - заявила Тамара Букина, главная медицинская сестра Новокузнецкой городской клинической больницы № 1.

В Хакасии, где за последние сутки заболевших ковидом в несколько раз больше, чем выздоровевших, на помощь гражданским медикам пришли военные. В городе Черногорске они начали прием пациентов в мобильном госпитале на 100 человек.

В госпитале есть все оборудование: аппараты ИВЛ и УЗИ, рентгеновская техника, анализаторы крови. С портативными устройствами - например, для измерения давления – нередко умеют обращаться люди пожилые. И получить в подарок такие приборы вместе с витаминами и медицинской косметикой могут москвичи старше 65 лет.

Для того, чтобы получить набор, необходимо зайти на сайт ya-doma.ru, позвонить в колл-центр и сообщить о прохождении вакцинации.

О здоровье персонала и посетителей с понедельника столичные рестораторы будут заботиться самостоятельно. Система QR-кодов, действовавшая с 28 июня, по решению московских властей носит рекомендательный характер. Решение о смягчении ограничений московские власти приняли на фоне улучшения обстановки в городе.

Заведения без QR-кодов теперь могут работать с 11 вечера до 6 утра, но с обязательным соблюдением мер по защите от коронавируса: ношением средств защиты и соблюдением социальной дистанции. Отдыхающих вновь примут ночные клубы, бары, караоке. Кроме того, открываются фудкорты, детские игровые комнаты.

Тем временем полицейские выявили очередной незаконный старт-ап. В столице двое злоумышленников продавали поддельные медотводы от прививок. В ходе проверочной закупки правоохранители задержали женщину-курьера, которая вывела на офис, где обнаружили 6 тысяч бланков и печати.

"По предварительной информации, злоумышленники предлагали свои услуги с помощью нескольких интернет-сайтов, а также бота в одном из популярных мессенджеров. Они получали заказы на изготовление различных медицинских справок, самостоятельно заполняли бланки и ставили на них поддельные печати", - рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Мошенники успели продать около 20 таких справок. Возбуждено уголовное дело по статье о подделке.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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