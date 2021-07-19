Индия подтвердила эффективность "Спутника V" против штамма "дельта"

Страна одобрила российскую разработку в апреле
Руководитель индийской оперативной исследовательской группы по вопросам COVID-19 Н.К. Арору сообщил агентству ANI, что тесты совета медицинских исследований страны подтвердили эффективность всех применяемых там вакцин против штамма коронавируса "дельта" .
"Да, существующие вакцины эффективны против варианта "дельта" согласно исследованиям, проведенным ICMR по этому вопросу", - заявил специалист.
В Индии на сегодняшний день разрешены три препарата - CoviShield, Covaxin и "Спутник V".
Разработку центра имени Гамалеи одобрили в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации. РФПИ уже заключил соглашения c рядом фармацевтических производителей в этой стране.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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