ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Индия подтвердила эффективность "Спутника V" против штамма "дельта"

16:11
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Страна одобрила российскую разработку в апреле

Руководитель индийской оперативной исследовательской группы по вопросам COVID-19 Н.К. Арору сообщил агентству ANI, что тесты совета медицинских исследований страны подтвердили эффективность всех применяемых там вакцин против штамма коронавируса "дельта" .
Собянин заявил об эффективности вакцины против штамма "дельта"

"Да, существующие вакцины эффективны против варианта "дельта" согласно исследованиям, проведенным ICMR по этому вопросу", - заявил специалист.

В Индии на сегодняшний день разрешены три препарата - CoviShield, Covaxin и "Спутник V".

Разработку центра имени Гамалеи одобрили в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации. РФПИ уже заключил соглашения c рядом фармацевтических производителей в этой стране.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Производство вакцины "Спутник V"
Производство вакцины "Спутник V"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.