Индия подтвердила эффективность "Спутника V" против штамма "дельта"

Страна одобрила российскую разработку в апреле

Руководитель индийской оперативной исследовательской группы по вопросам COVID-19 Н.К. Арору сообщил агентству ANI, что тесты совета медицинских исследований страны подтвердили эффективность всех применяемых там вакцин против штамма коронавируса "дельта" .

"Да, существующие вакцины эффективны против варианта "дельта" согласно исследованиям, проведенным ICMR по этому вопросу", - заявил специалист.

В Индии на сегодняшний день разрешены три препарата - CoviShield, Covaxin и "Спутник V".

Разработку центра имени Гамалеи одобрили в Индии 12 апреля 2021 года в рамках процедуры ускоренной регистрации. РФПИ уже заключил соглашения c рядом фармацевтических производителей в этой стране.

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