Губернатор поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге

Тополиный пух в этом году стал причиной сотен пожаров
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову вырубить все тополя в городе и заменить их на другие деревья.
"Уверен, что за 10-15 лет можно успешно заменить все тополя в парках и на улицах на другие деревья", - написал глава региона в инстаграме. Куйвашев подчеркнул, что тополиный пух в этом году стал причиной сотен пожаров.
В июне в уральской столице в десятки раз возросло количество вызовов пожарных из-за загоревшегося тополиного пуха. Ежесуточно фиксировались порядка 250 выездов МЧС по сообщениям о пожарах, связанных с поджогами пуха, передает РИА Новости.
В Москве также существует проблема с тополиным пухом. Власти постепенно меняют деревья на другие виды.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram