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Губернатор поручил вырубить все тополя в Екатеринбурге

16:31
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Тополиный пух в этом году стал причиной сотен пожаров

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову вырубить все тополя в городе и заменить их на другие деревья.

"Уверен, что за 10-15 лет можно успешно заменить все тополя в парках и на улицах на другие деревья", - написал глава региона в инстаграме. Куйвашев подчеркнул, что тополиный пух в этом году стал причиной сотен пожаров.

В июне в уральской столице в десятки раз возросло количество вызовов пожарных из-за загоревшегося тополиного пуха. Ежесуточно фиксировались порядка 250 выездов МЧС по сообщениям о пожарах, связанных с поджогами пуха, передает РИА Новости.

В Москве также существует проблема с тополиным пухом. Власти постепенно меняют деревья на другие виды.

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