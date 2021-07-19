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Журналисты узнали о трех кандидатках на пост главы НАТО

16:40
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Это три женщины-политика из Восточной Европы

Издание Politico написало со ссылкой на источники среди дипломатов и функционеров НАТО, что есть три основных кандидата на пост следующего генерального секретаря альянса. Это три женщины-политика из стран Восточной Европы.
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Уточняется, что обсуждение преемника Йенса Столтенберга уже началось. Кандидатуру представят в конце весны или начале лета 2022 года на саммите НАТО в Мадриде.

Как сказано в материале, речь, очевидно, идет об экс-президентах Хорватии и Литвы Колинде Грабар-Китарович и Дале Грибаускайте, а также о главе Эстонии Керсти Кальюлайд.

Мандат Столтенберга истекает 30 сентября 2022 года.

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