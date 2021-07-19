Путин выразил бельгийскому королю соболезнования в связи с наводнением

Из-за стихии погибли уже 36 человек

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования королю Бельгии Филиппу в связи с жертвами сильнейшего за последние 100 лет наводнения в стране.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - говорится в послании российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что в результате наводнения в королевстве погибли 36 человек. 127 числятся пропавшими без вести, 57 госпитализированы.

В южном регионе Бельгии Валлонии вызванное ливневыми дождями наводнение продолжалось с 14 по 16 июля. В пострадавшей зоне продолжаются поисково-спасательные работы.

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