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В Китае сделали 1,45 миллиарда прививок от коронавируса

16:59
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Власти хотят привить 80% населения страны к концу года

Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в стране.
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"По состоянию на 18 июля в 31 регионе Китая сообщили об использовании 1 миллиарда 456 миллионов 557 тысяч прививок от COVID-19", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

Сколько человек получили одну дозу вакцины, а сколько - две, не уточняется.

Ранее китайские медики сообщали, что к началу июля в КНР планируют привить от коронавируса 40% населения, 80% - к концу года. В материковом Китае проживают 1,4 миллиарда человек.

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