В Китае сделали 1,45 миллиарда прививок от коронавируса

Власти хотят привить 80% населения страны к концу года
Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в стране.
"По состоянию на 18 июля в 31 регионе Китая сообщили об использовании 1 миллиарда 456 миллионов 557 тысяч прививок от COVID-19", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".
Сколько человек получили одну дозу вакцины, а сколько - две, не уточняется.
Ранее китайские медики сообщали, что к началу июля в КНР планируют привить от коронавируса 40% населения, 80% - к концу года. В материковом Китае проживают 1,4 миллиарда человек.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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