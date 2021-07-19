Путин назвал нерешенные проблемы в России

Стране нужно наращивать темпы изменений в экономике

Президент России Владимир Путин заявил в понедельник, что в стране остаются нерешенными ряд проблем. Это в том числе бедность, низкие доходы семей и первичное звено здравоохранения, передает РБК.

Вместе с тем глава государства заметил, что рост ВВП в 2021 году будет близок к 4%, уровень безработицы - 4,9%.

По словам президента, России нужно наращивать темпы изменений в экономике, экологии и цифровой трансформации. Властям следует ставить более амбициозные задачи. Правительство, продолжил российский лидер, подготовило новые инициативы по реализации стратегических задач развития. Они должны дополнять уже существующие.

Как уточнил Путин, жилищное строительство идет опережающими темпами, к концу года планируется сдать более 85 миллионов квадратных метров жилья. Сроки выполнения задач по нацпроектам переноситься не будут.

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