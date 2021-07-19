ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назвал нерешенные проблемы в России

17:16
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Стране нужно наращивать темпы изменений в экономике

Президент России Владимир Путин заявил в понедельник, что в стране остаются нерешенными ряд проблем. Это в том числе бедность, низкие доходы семей и первичное звено здравоохранения, передает РБК.
Путин заявил, что экономика России в целом восстановилась

Вместе с тем глава государства заметил, что рост ВВП в 2021 году будет близок к 4%, уровень безработицы - 4,9%.

По словам президента, России нужно наращивать темпы изменений в экономике, экологии и цифровой трансформации. Властям следует ставить более амбициозные задачи. Правительство, продолжил российский лидер, подготовило новые инициативы по реализации стратегических задач развития. Они должны дополнять уже существующие.

Как уточнил Путин, жилищное строительство идет опережающими темпами, к концу года планируется сдать более 85 миллионов квадратных метров жилья. Сроки выполнения задач по нацпроектам переноситься не будут.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
Бездомный
Бездомный
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.