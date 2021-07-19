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Евгений Нифантьев предлагает школам установить экобоксы для сбора батареек

17:24
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Школы должны стать центрами формирования экологического сознания у детей

В российских школах до 1 сентября могут появиться экологические боксы для сбора батареек и пластиковых крышек. С таким предложением к образовательным учреждениям обратился член ОП России Евгений Нифантьев.

По его мнению, школы должны стать центрами формирования экологического сознания и ответственного потребления детей. Нифантьев напомнил, что опыт установки экобоксов есть в ряде столичных школ. Например, в 1207-й в районе Орехово-Борисово Южное и 937-й в Орехово-Борисово Северное.

В июне Нифантьев в День эколога организовал для жителей Южного округа — многодетных семей, представителей старшего поколения, эковолонтеров и студентов — эколого-краеведческую экскурсию на теплоходе.

"Всё начинается с личной инициативы, с маленьких действий. Например, выбросить батарейки не в мусорное ведро, а донести до специального пункта. Для этого силами наших экоактивистов в подъездах установлено более 130 пунктов приема батареек. Уже удалось собрать и отправить на переработку тонну", — отметил он во время общения с горожанами.

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