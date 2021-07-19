Путин призвал все уровни власти добиваться изменений в стране

Россия последовательно развивается, несмотря на трудности пандемии

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник президент России Владимир Путин напомнил об ответственности российских властей на всех уровнях.

"Ответственность всех уровней власти сейчас заключается в том, чтобы наращивать темпы работы, четко следовать приоритетам, добиваться ощутимых изменений", - подчеркнул глава государства (цитата по ТАСС).

Несмотря на трудности, вызванные пандемией, Россия последовательно выполняла цели развития, продолжил президент. По его словам, власти держали в фокусе общие национальные приоритеты - это, в частности, подъем регионов и создание новых рабочих мест.

Путин добавил, что сроки исполнения пилотных проектов с использованием инфраструктурных кредитов переноситься не будут.

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