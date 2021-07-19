Петр Толстой проверил качество ремонта филиала детской городской поликлиники в Люблине

Поликлинику ремонтируют по новому московскому стандарту

Депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой в понедельник посетил 1-й филиал детской городской поликлиники № 150, где проходит капремонт.

"Когда обновленная поликлиника откроется, здесь значительно повысится качество медицинского обслуживания. Конечно, местным жителям не очень нравится, что из-за ремонта им приходится временно ездить в другую поликлинику. Но осталось совсем чуть-чуть потерпеть, и это окупится", – заявил парламентарий.

Поликлинику ремонтируют по новому московскому стандарту. Расположение кабинетов в здании продумано с учетом потребностей пациентов.

"Оборудование будет все то же, но только на качественно новом уровне. Мы получим современные цифровой рентген-аппарат, УЗИ-аппараты экспертного класса, аппараты функциональной диагностики и ЭКГ", – рассказала главврач поликлиники Ирина Ключникова.

Толстой попросил подрядчика ускорить работы и завершить их до 20 декабря. Вместе с тем качество ремонта пострадать не должно. Парламентарий отметил, что планирует еще раз посетить поликлинику перед открытием.

Ранее Толстой проверил качество капитального ремонта, который проходит в филиале Детской поликлиники №143. Парламентарий пообщался с подрядчиком и передал ему пожелания горожан.

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