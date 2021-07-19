Сбившей детей в Москве девушке ужесточили обвинение

Суд просят отправить ее в СИЗО

Как сообщили в Telegram прокуратуры Москвы, следствие просит перевести Валерию Башкирову, являющуюся фигуранткой дела о смертельном ДТП на западе столицы, из-под домашнего ареста в СИЗО.

"Перед Тверским районным судом возбуждено ходатайство об изменении в отношении нее меры пресечения на заключение под стражу", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел 16 июля на улице Авиаторов. Mazda, за рулем которой была Башкирова, сбила трех детей - мальчиков 5 и 4 лет и девочку 9 месяцев в коляске. Они пересекали дорогу в сопровождении двух взрослых по нерегулируемому переходу. Детей госпитализировали, оба мальчика скончались в больнице от полученных травм.

По статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, Башкировой грозит до семи лет тюрьмы.

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