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Елена Кац: Жители должны контролировать капремонт и понимать механизм оплаты

18:07
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Горожан нужно вовлекать в общественный контроль за ходом капремонта, полагает мундеп

Главврач детской ГП № 7, мундеп Елена Кац призвала лучше информировать горожан о том, как устанавливается размер взноса за капремонт и каким образом расходуются эти средства.

По ее словам, следует также активнее вовлекать жителей в общественный контроль за ходом капремонта многоквартирных домов. Об этом она заявила в ходе встречи со старшими по домам районов Вешняки, Ивановское и Новогиреево.

"Система абсолютно прозрачна и контролируема. Нужно просто лучше информировать жителей об этом", - отметила Кац.

Она напомнила, что ранее была подготовлена специальная брошюра для старших по домам и жильцов, в которой содержится информация о том, как проводится капремонт, и куда можно обратиться, когда возникают претензии к качеству работ.

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Елена Кац
Елена Кац
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