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ФМБА начало испытания вакцины от коронавируса

18:19
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Доклинические исследования завершились в июне

Как сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства, там приступили к клиническим исследованиям своей субъединичной рекобинантной вакцины от COVID-19.
Мишустин поручил провести инвентаризацию вакцин против COVID-19

"Клинические исследования будут проводиться с 19 июля 2021 года", - цитирует сообщение РИА "Новости".

Доклинические исследования завершились в июне 2021 года, они прошли успешно. Были доказаны безопасность, протективность и иммуногенность препарата.

Разработчик - Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Вакцина разработана на новой технологической платформе. Нацелена она на развитие клеточного иммунитета.

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