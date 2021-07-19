ФМБА начало испытания вакцины от коронавируса

Доклинические исследования завершились в июне

Как сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства, там приступили к клиническим исследованиям своей субъединичной рекобинантной вакцины от COVID-19.

"Клинические исследования будут проводиться с 19 июля 2021 года", - цитирует сообщение РИА "Новости".

Доклинические исследования завершились в июне 2021 года, они прошли успешно. Были доказаны безопасность, протективность и иммуногенность препарата.

Разработчик - Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Вакцина разработана на новой технологической платформе. Нацелена она на развитие клеточного иммунитета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram