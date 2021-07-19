В России снизилась смертность от туберкулеза и ВИЧ

По итогам пяти месяцев 2021 года

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник, что младенческая смертность, а также смертность от злокачественных новообразований, туберкулеза, болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией, снизились в стране по итогам пяти месяцев 2021 года.

Как уточнила заместитель председателя правительства, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го смертность от злокачественных новообразований сократилась на 2,3%, от туберкулеза - на 10,4%, от вызванных ВИЧ-инфекцией болезней - на 14,1%.

Что касается младенческой смертности, она снизилась на 2,3%. По словам Голиковой, замедлился вместе с тем и темп снижения рождаемости, сейчас он наименьший за пять лет. Показатели увеличивались в положительную сторону уже дважды - в марте и в июне, передает ТАСС.

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