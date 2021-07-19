ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России снизилась смертность от туберкулеза и ВИЧ

18:34
  • понедельник
  • 19 июля 2021

По итогам пяти месяцев 2021 года

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник, что младенческая смертность, а также смертность от злокачественных новообразований, туберкулеза, болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией, снизились в стране по итогам пяти месяцев 2021 года.
Голикова рассказала о смертности в России в июне

Как уточнила заместитель председателя правительства, по сравнению с аналогичным периодом 2020-го смертность от злокачественных новообразований сократилась на 2,3%, от туберкулеза - на 10,4%, от вызванных ВИЧ-инфекцией болезней - на 14,1%.

Что касается младенческой смертности, она снизилась на 2,3%. По словам Голиковой, замедлился вместе с тем и темп снижения рождаемости, сейчас он наименьший за пять лет. Показатели увеличивались в положительную сторону уже дважды - в марте и в июне, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Татьяна Голикова
Татьяна Голикова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.