ФАС оценила риски роста цен на хлеб

Возможны меры антимонопольного реагирования

Федеральная антимонопольная служба сообщила ТАСС, что оснований для роста цен на хлеб в России сегодня нет.

"С учетом мер поддержки, оказываемых правительством России производителям хлеба и муки, ФАС России не усматривает оснований для роста цен", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в случае выявления необоснованного роста цен будут приниматься меры антимонопольного реагирования.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что властями страны были сформированы механизмы сдерживания цен на продукты. "Это не значит, что мы можем застраховать себя от каких-то скачкообразных ситуаций в тех или иных регионах", - уточнил кремлевский спикер.

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