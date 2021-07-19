Только четверть россиян занимаются раздельным сбором мусора

Больше всего об экологии заботятся жители Московской, Нижегородской и Тюменской областей

Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что 25% россиян занимаются раздельным сбором мусора. Московская, Нижегородская и Тюменская области заняли лидирующие позиции в этом направлении.

Абрамченко рассказала, что в 2021 году правительство выделит регионам один миллиард рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. "Всего закуплено 146 тысяч контейнеров для раздельного сбора. До 2024 года потребуется закупить еще 753 тысяч контейнеров", - сообщила вице-премьер на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с участием президента России Владимира Путина.

Власти также планируют внедрить новый механизм поддержки некоторых регионов страны по принципу "строим сами". Российский экологический оператор (РЭО) за счет федерального бюджета построит новые объекты инфраструктуры для раздельного сбора отходов и передаст их в собственность субъектов России. Пилот запустят в Дагестане и Крыме, Севастополе и Архангельской области, передает "Интерфакс".

Ранее РЭО опубликовал статистику раздельного сбора отходов в регионах. Из нее следовало, что в Москве и Подмосковье охват раздельным сбором превысил 90%. Также высокие показатели продемонстрировали Псковская (60,8%), Ярославская (60,1%), Свердловская (56%), Астраханская (52%) области.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов.

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