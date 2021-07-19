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Блинкен встретится с Тихановской в Вашингтоне

19:29
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Для прессы переговоры будут закрыты

Пресс-служба Госдепартамента распространила график главы американской дипломатии Энтони Блинкена, их которого следует, что в понедельник он встретится с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
Госсекретарь США Блинкен обратился к россиянам

"Госсекретарь Блинкен присоединится ко встрече заместителя госсекретаря [по политическим делам Виктории] Нуланд с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской в Госдепартаменте", - цитирует документ ТАСС.

Встреча началась в закрытом для прессы формате в 12:10 по местному времени (19:10 по Москве).

Тихановская прибыла в США 18 июля. Она выступила в центре Вашингтона перед представителями белорусской диаспоры, заявив, что рассчитывает встретиться в том числе с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

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