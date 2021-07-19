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Голикова заявила о серьезных изменениях на рынке труда России

19:47
  • понедельник
  • 19 июля 2021

В сферы госуправления, транспорта и сельского хозяйства идут все меньше кадров

Выступая на совете по стратегическому развитию и проектам вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сегодня на рынке труда страны наблюдаются серьезные изменения - происходит "вымывание" возрастной когорты 30-44 года, имеющей самые высокие уровни занятости.
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"Более поздний выход на рынок труда молодежи, установка на новые формы занятости: 56% молодых людей готовы работать исключительно на себя", - перечислила другие изменения заместитель председателя правительства (цитата по РИА "Новости").

При этом Голикова отметила, что в IT-отрасли ожидается значимый рост, в 2030 году это "даст плюсом" около 2 миллионов специалистов в сфере.

Кроме того, увеличение занятых прогнозируется в здравоохранении, строительстве и сфере соцуслуг. "Сжиматься", добавила вице-премьер, будут сферы госуправления, транспорта и сельского хозяйства.

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