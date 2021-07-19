ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Тимофей Баженов предупредил о новом способе обмана от кибермошенников

19:53
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Аферисты распространяют ложную информацию о бонусах за прививку от коронавируса

Журналист Тимофей Баженов рассказал о новом виде мошенничества, когда аферисты распространяют ложную информацию о бонусах за прививку от коронавируса.

"С ростом числа вакцинируемых клиенты российских банков стали всё чаще получать сообщения о начислении денег за прививку", – рассказал он.

Фейковые сообщения могут приходить на электронную почту, в мессенджеры и социальные сети. После перехода по опасной ссылке потенциальные жертвы вводят на сайте свои личные данные и реквизиты банковской карты.

Баженов призвал россиян предупредить близких о возможном обмане, особенно родственников старшего возраста. По данным Центробанка, именно они чаще всего становятся жертвами киберпреступников.

"Одним из способов, который обезопасит накопления, может быть специальная банковская карта, созданная только для операций в интернете. На ней должна храниться минимальная сумма", - заключил журналист.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Тимофей Баженов
Тимофей Баженов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.