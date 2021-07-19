Тимофей Баженов предупредил о новом способе обмана от кибермошенников

Аферисты распространяют ложную информацию о бонусах за прививку от коронавируса

Журналист Тимофей Баженов рассказал о новом виде мошенничества, когда аферисты распространяют ложную информацию о бонусах за прививку от коронавируса.

"С ростом числа вакцинируемых клиенты российских банков стали всё чаще получать сообщения о начислении денег за прививку", – рассказал он.

Фейковые сообщения могут приходить на электронную почту, в мессенджеры и социальные сети. После перехода по опасной ссылке потенциальные жертвы вводят на сайте свои личные данные и реквизиты банковской карты.

Баженов призвал россиян предупредить близких о возможном обмане, особенно родственников старшего возраста. По данным Центробанка, именно они чаще всего становятся жертвами киберпреступников.

"Одним из способов, который обезопасит накопления, может быть специальная банковская карта, созданная только для операций в интернете. На ней должна храниться минимальная сумма", - заключил журналист.

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