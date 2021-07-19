В ДТП с "Камазом" в Крыму погибли пять человек

В том числе двое детей
Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Севастополя, на трассе Ялта - Севастополь в районе горы Гасфорта произошло крупное ДТП.
"Камаз" столкнулся с "Москвичом". В "Москвиче" находились супруги и двое их детей - подростки, все они погибли. Погиб также водитель грузовика", - приводит сообщение ведомства РИА "Новости".
Других пострадавших, согласно предварительным данным, в аварии нет.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства ДТП устанавливаются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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