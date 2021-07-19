"Работать не для галочки": Путин поставил задачи чиновникам

Главный критерий эффективности их работы – оценка граждан, указал президент

Наращивать темп изменений в экономике, в социальной сфере, в развитии регионов и в решении экологических проблем призвал сегодня Владимир Путин. Президент в режиме видеоконференции провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Он подчеркнул - при их реализации нужно "работать на земле, для людей и во имя людей".

На прямой связи с президентом - весь кабинет министров. Основные направления развития страны определили еще в 2018 году. Год назад горизонты планирования расширили до 2030, ведь мир стремительно меняется.

"Наша страна должна не просто отвечать на эти вызовы, а стремиться быть лидером глобальных изменений. У нас для этого есть всё. Граждане ждут именно ускоренного, динамичного развития территорий, на которых они живут. И хотел бы сразу сказать: сроки выполнения поставленных задач мы переносить не будем", - заявил Путин.

Пандемия, конечно, внесла свои коррективы. Однако экономика, по оценке президента, возвращается к докризисным показателям. Рост ВВП по итогам года будет близок к 4%, снижается безработица. В целом восстановление ключевых показателей идёт лучше, чем ожидалось – это уже оценка председателя правительства.

"Хотел бы отметить, что все повышенные в том числе социальные обязательства перед людьми будут выполнены в полном объёме. Граждане своевременно получат все выплаты, пособия, пенсии", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"На протяжении последних лет мы создаём именно целостную систему поддержки семей с детьми, шаг за шагом принимаем здесь необходимые решения. У нас уже действуют выплаты на детей от рождения до семи лет включительно. Дополнительно, как вы знаете, с 1 июля ежемесячные выплаты могут получать нуждающиеся беременные женщины и одинокие родители с детьми в возрасте до 16 лет включительно. Для более семи миллионов школьников – то есть практически для всех учеников младших классов - организовано бесплатное горячее питание. Здесь ещё есть над чем работать, но в целом система функционирует", - сказал президент.

Над чем именно и как предлагается работать президенту, докладывают профильные вице-премьеры. У каждого – конкретные инициативы: здравоохранение, демография, жилье и городская среда, экология. Многие из предложений прозвучали на съезде партии "Единая Россия".

"Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешённых задач, проблем, которые чувствительны для людей. Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий. Об этих и других острых вопросах граждане говорили, как вы знаете, и в ходе "Прямой линии", - сообщил глава государства.

На каждой из перечисленных проблем подробно останавливается и Владимир Путин. Так, увеличение средней продолжительности жизни до 78 лет невозможно без качественной медицины.

- По данным ФСО, которая проводит социологические опросы на профессиональном уровне, к сожалению, пока у нас не наблюдается повышения удовлетворенности граждан системой здравоохранения. Вам это хорошо известно. Михаил Альбертович [Мурашко, глава Минздрава], вы, наверное, в курсе этих исследований? - Да, конечно, Владимир Владимирович, все это на контроле держим, и комплекс мер у нас есть. - Нужно, чтобы этот показатель - показатель удовлетворенности - все-таки входил в число тех, которые фиксируют качество нашей работы. Нам нужны не бумажные отчёты, а реальное состояние общества и реальные результаты для людей.

К 2022 году в стране создадут новую систему комплексной реабилитации пациентов. Научные медицинские разработки должны стать доступнее. А на портале госуслуг появится цифровой сервис "Здоровье". От будущих эпидемий страну должен защитить создаваемый по поручению президента санитарный щит.

"Результатом его реализации должно стать предупреждение завоза опасных инфекций в страну и развития пандемий, возможность, хочу еще раз это подчеркнуть, за четыре дня разрабатывать новые тест-системы на новые инфекции и за четыре месяца — вакцины против них", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

В лидерах по показателям - нацпроект "Жилье и городская среда". Темпы строительства приближаются к рекордным за всю историю современной России. Программу льготной ипотеки предлагается расширить и на индивидуальные жилые дома. Банки до конца года, должны разработать такие кредитные предложения. Об экологических инициативах докладывает вице-премьер Виктория Абрамченко. В нашей стране должна появиться линейка электромобилей. А крупнейшие предприятия обязались уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Многие вопросы президент решает прямо во время заседания. Например, со строительством очистных сооружений на Байкале.

Путин: Че там искать деньги, там принято решение из резервного фонда правительства профинансировать. Антон Германович [Силуанов], вы в курсе?

Силуанов: Да, уважаемый Владимир Владимирович. Мы с Минстроем сейчас на связи о выделении 92 миллионов рублей на решение этой задачи.

Файзуллин: Материал готов, мы с Антоном Германовичем в процессе переговоров. Я думаю, что 2 недели нам надо, чтобы узаконить.

Путин: За 2 недели решите эту задачу?

Силуанов: Мы решим раньше, Владимир Владимирович.

Главный критерий эффективности работы – оценка граждан, резюмирует президент. Текущие экономические показатели должны стать базисом для дальнейшего развития.

"Реализуемые проекты и программы - это не про то, чтобы нарисовать гладкий отчет или построить отдельный, один-единственный объект и в дальнейшем демонстрировать его как свое достижение. Важна именно системная постоянная работа на земле. В то, что мы с вами делаем, надо вкладывать не только средства, время и силы, но и душу. Работать не для галочки, не для отчета, а для людей и во имя людей", - сказал президент.

Общая стоимость стратегических инициатив до 2024 года, по оценке кабмина, превышает 4 с половиной триллиона рублей, большая часть из которых бюджетом уже предусмотрена.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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