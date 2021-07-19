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ЕР разработала решения по стабилизации стоимости "борщевого набора"

22:30
  • понедельник
  • 19 июля 2021

В ближайшие две недели цены на самые популярные овощи в торговых сетях должны заметно снизиться

В ближайшие две недели цены на самые популярные овощи в торговых сетях должны заметно снизиться. Решения по ограничению роста стоимости "борщевого набора" вырабатывает партия "Единая Россия" совместно с правительством, региональными властями и экспертами.

Для координации работы по регулированию цен будет сформирована рабочая группа, которую возглавит зампредседателя Госдумы Алексей Гордеев. Сейчас наценка по пути от грядки до прилавка магазина порой доходит до трехсот с лишним процентов. Исправлять ситуацию собираются самыми разными способами, в том числе на законодательном уровне.

"Сегодня проводим на площадке ЕР наше совещание рабочее по сдерживанию и ограничению роста цен на самые востребованные и популярные у россиян овощи – "борщевой набор". Это капуста, лук, картофель, морковь, свекла. Кроме того, считаю важным включить в эту категорию помидоры и огурцы. Мы провели системный мониторинг цен во всех регионах -  регионы дали свои рекомендации по стабилизации ситуации и снижению цен. Подчеркну, что задача  - именно снижение цен, именно это наша с вами конечная цель", - заявил секретарь генсовета партии "Единой России" Андрей Турчак.

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