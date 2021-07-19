Сбившую в Солнцево троих детей девушку отправили под стражу

Ранее она находилась под домашним арестом

Тверской суд Москвы изменил меру пресечения 18-летней Валерии Башкировой, устроившей смертельное ДТП на западе столицы.

Инцидент произошел 16 июля на улице Авиаторов. Mazda сбила троих детей - мальчиков 5 и 4 лет и девочку 9 месяцев в коляске на переходе. Оба мальчика скончались в больнице от полученных травм.

Дело расследуется по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

"Тверской районный суд удовлетворил ходатайство ГСУ ГУ МВД России по Москве об изменении обвиняемой Валерии Башкировой меры пресечения с содержания под домашним арестом на заключение под стражу на срок до 16 сентября 2021 года", - цитирует прокуратуру ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram