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Более 15 млн россиян получили цифровые сертификаты о вакцинации

20:47
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Около 2,5 миллиона граждан записались на прививку через госуслуги

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что более 15 миллионов россиян получили электронные сертификаты о прохождении вакцинации. По его словам, около 2,5 миллиона граждан записались на прививку через портал госуслуг.

Чернышенко привел такую статистику в понедельник на совещании с президентом России Владимиром Путиным, которое прошло в режиме видеоконференции.

Зампредседателя правительства отметил, что национальная цель "Цифровая трансформация" стала для граждан особенно актуальной в условиях пандемии, и запрос людей на доступ к современным цифровым сервисам четко обозначился. Так, через портал было обработано свыше 450 миллионов обращений, передает РИА Новости.

В России выявлено 5 982 766 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 149 138 летальных исходов, выздоровели 5 359 995 человек. Врачи напоминают о необходимости пройти вакцинацию. В настоящий момент в России доступно четыре вакцины.

Ранее в понедельник стало известно, что ФМБА начало испытания пятой российской вакцины от коронавируса.

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