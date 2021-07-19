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Жертвами взрыва в Багдаде стали 25 человек

21:10
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Ранения получили 47

Как передает новостной портал Shafaq News, на рынке в восточном районе Багдада Мадинат-Садр произошел взрыв.
На газопроводе в Донецке произошел взрыв

Погибли по меньшей мере 25 человек погибли, 47 получили ранения.

Местные силовые структуры расценивают произошедшее как теракт с использованием самодельной бомбы. За этой вылазкой, не исключают в полиции, может стоять смертник. Среди жертв есть женщины и дети.

Премьер Ирака Мустафа аль-Казыми распорядился провести срочное расследование. Ответственность пока не взяла на себя ни одна группировка.

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