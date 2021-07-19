Зеленский рассказал о перспективах Украины в ЕС

При этом украинский президент подверг объединение критике
В ходе батумской международной конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил президенту Европейского совета Шарлю Мишелю рассмотреть вопрос о перспективах европейской интеграции Киева.
"Поддержка президента Евросовета Шарля Мишеля и готовность содействовать дальнейшему сближению с ЕС дарит веру в то, что эта цель является достижимой", - цитирует украинского лидера ТАСС.
Первым шагом на этом пути, добавил Зеленский, должно стать признание перспективы европейской интеграции.
Вместе с тем президент упрекнул ЕС за игнорирование европейских стремлений Украины. По словам политика, объединение не выказывает в этом вопросе "железной поддержки".
Очередной саммит Украина - ЕС запланирован на октябрь в Киеве.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram