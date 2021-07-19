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Зеленский рассказал о перспективах Украины в ЕС

21:36
  • понедельник
  • 19 июля 2021

При этом украинский президент подверг объединение критике

В ходе батумской международной конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил президенту Европейского совета Шарлю Мишелю рассмотреть вопрос о перспективах европейской интеграции Киева.
Без поддержки и понимания: итоги визита Зеленского в Берлин

"Поддержка президента Евросовета Шарля Мишеля и готовность содействовать дальнейшему сближению с ЕС дарит веру в то, что эта цель является достижимой", - цитирует украинского лидера ТАСС.

Первым шагом на этом пути, добавил Зеленский, должно стать признание перспективы европейской интеграции.

Вместе с тем президент упрекнул ЕС за игнорирование европейских стремлений Украины. По словам политика, объединение не выказывает в этом вопросе "железной поддержки".

Очередной саммит Украина - ЕС запланирован на октябрь в Киеве.

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