Зеленский рассказал о перспективах Украины в ЕС

При этом украинский президент подверг объединение критике

В ходе батумской международной конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил президенту Европейского совета Шарлю Мишелю рассмотреть вопрос о перспективах европейской интеграции Киева.

"Поддержка президента Евросовета Шарля Мишеля и готовность содействовать дальнейшему сближению с ЕС дарит веру в то, что эта цель является достижимой", - цитирует украинского лидера ТАСС.

Первым шагом на этом пути, добавил Зеленский, должно стать признание перспективы европейской интеграции.

Вместе с тем президент упрекнул ЕС за игнорирование европейских стремлений Украины. По словам политика, объединение не выказывает в этом вопросе "железной поддержки".

Очередной саммит Украина - ЕС запланирован на октябрь в Киеве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram