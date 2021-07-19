ВОЗ рекомендовала кормящим матерям прививаться от коронавируса

Никакой опасности для младенца нет
Стратегическая консультативная группа Всемирной организации здравоохранения пришла к выводу, что младенцы не подвергаются риску, если кормящая их мать сделала прививку от COVID-19.
"Кроме того, первые ограниченные данные дают основания считать, что защита от вакцины может передаваться от матери к ребенку", - добавили в ВОЗ (цитата по ТАСС).
Эксперты не рекомендуют прекращать из-за вакцинации кормление грудью, подчеркнули в организации.
Беременных женщин и детей с сопутствующими заболеваниями ВОЗ при этом рекомендует включить в одну из приоритетных групп для иммунизации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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