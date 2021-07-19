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ВОЗ рекомендовала кормящим матерям прививаться от коронавируса

21:59
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Никакой опасности для младенца нет

Стратегическая консультативная группа Всемирной организации здравоохранения пришла к выводу, что младенцы не подвергаются риску, если кормящая их мать сделала прививку от COVID-19.
Мурашко отметил необходимость в особом внимании к беременным в пандемию

"Кроме того, первые ограниченные данные дают основания считать, что защита от вакцины может передаваться от матери к ребенку", - добавили в ВОЗ (цитата по ТАСС).

Эксперты не рекомендуют прекращать из-за вакцинации кормление грудью, подчеркнули в организации.

Беременных женщин и детей с сопутствующими заболеваниями ВОЗ при этом рекомендует включить в одну из приоритетных групп для иммунизации.

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