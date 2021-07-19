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Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией

22:42
  • понедельник
  • 19 июля 2021

Решение принял оперштаб по контролю за распространением COVID-19

Как рассказали в понедельник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией.
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"Принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Танзанией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 17 августа 2021 года", - сказано в уведомлении, которое приводит ТАСС.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Танзанией из-за сложившейся в этой стране неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Прекращено оно было с 15 апреля.

Вместе с тем летом 2020 года Танзания была одной из первых, с кем Россия возобновила авиасообщение после начала пандемии.

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