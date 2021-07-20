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Россия предостерегла США от гиперзвукового оружия в Европе

08:18
  • вторник
  • 20 июля 2021

Такой шаг может повысить вероятность конфликта, сообщили российские дипломаты

Вашингтон предостерегли от размещения гиперзвуковых ракет на территории Европы. С соответствующим призывом выступило посольство России в США. Там отметили, что данный шаг может стать дестабилизирующим.
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"Их короткое время полета оставит либо мало времени, либо не оставит его совсем на принятие решения и увеличит вероятность непреднамеренного конфликта", - приводит ТАСС сообщение дипмиссии.

Ранее в Пентагоне отметили, что российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" "могут потенциально вести к дестабилизации обстановки и создавать значительный риск".

Накануне фрегат "Адмирал Горшков" испытал гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон". Она успешно поразила цель и подтвердила свои тактико-технические характеристики.

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