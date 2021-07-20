Москвичей ожидает "обвал холода"

Погода в столице резко изменится
Во второй половине недели в Москве начнется снижение температуры, которое в сравнении с аномальной жарой будет ощущаться как "обвал холода", заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, уже с четверга, 22 июля, столбики термометров начнут опускаться ниже 20 градусов. Вильфанд отметил, что в ближайшее время ждать возвращения в регион аномально жаркой погоды не стоит.
"Температура будет близка к климату с 22 июля, но это будет обвал холода по сравнению с той погодой, что была. Ветра будут северные, действительно холодные", - подчеркнул специалист.
Вильфанд добавил, что благодаря похолоданию качество воздуха в столице улучшится, и москвичи смогут "дышать полной грудью", передает ТАСС.
Что касается облачности, то она начнет рассеиваться уже во вторник. Среда, четверг и пятница ожидаются без осадков и с переменной облачностью.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram