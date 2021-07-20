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Российских военных перебросят в Узбекистан на учения у афганской границы

08:27
  • вторник
  • 20 июля 2021

В учениях примут участие 1,5 тысячи военнослужащих

Россия и Узбекистан проведут совместные учения у границы с Афганистаном. Они пройдут с 30 июля по 10 августа.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального военного округа, в учениях на полигоне "Термез" в Сурхандарьинской области Узбекистана примут участие около 1,5 тысячи военных и порядка 200 единиц техники, в том числе авиация.

Накануне также стало известно, что в период с 5 по 10 августа военнослужащие России, Узбекистана и Таджикистана проведут совместные учения на таджикистанском полигоне Харб-Майдон близ афганской границы.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американского военного контингента. Запрещенное в России движение "Талибан" захватило уже значительную часть территории страны. Во вторник рано утром неизвестные выпустили несколько ракет по президентскому дворцу в Кабуле.

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