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В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации

08:50
  • вторник
  • 20 июля 2021

Ряд россиян распространяют домыслы о "вреде" вакцин

Призыв к отказу от вакцинирования от коронавирусной инфекции по немедицинским показаниям должен наказываться. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.
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По его словам, некоторые люди пропагандируют домыслы о "вреде" вакцин. Петров убежден, что идея о дополнении Уголовного кодекса поспособствует повышению ответственного отношения граждан к процессу вакцинирования, пишет RT.

Ранее в Совете Федерации сообщили, что за распространение лживой информации о вакцинации человек может получить до трех лет ограничения свободы. Юридическому лицу грозит штраф до трех миллионов рублей. Подделка сертификата о вакцинации грозит лишением свободы до одного года.

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