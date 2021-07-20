В России предложили ввести наказание за призыв к отказу от вакцинации

Ряд россиян распространяют домыслы о "вреде" вакцин

Призыв к отказу от вакцинирования от коронавирусной инфекции по немедицинским показаниям должен наказываться. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

По его словам, некоторые люди пропагандируют домыслы о "вреде" вакцин. Петров убежден, что идея о дополнении Уголовного кодекса поспособствует повышению ответственного отношения граждан к процессу вакцинирования, пишет RT.

Ранее в Совете Федерации сообщили, что за распространение лживой информации о вакцинации человек может получить до трех лет ограничения свободы. Юридическому лицу грозит штраф до трех миллионов рублей. Подделка сертификата о вакцинации грозит лишением свободы до одного года.

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