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Марш российских танкистов к границе Афганистана сняли на видео

08:40
  • вторник
  • 20 июля 2021

Они примут участие в совместных с Узбекистаном и Таджикистаном учениях

Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут совместные учения на таджикистанском полигоне Харб-Майдон в 20 километрах от границы с Афганистаном. Они пройдут с 5 по 10 августа.

С российской стороны в маневрах примут участие танкисты 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане. Накануне они совершили 200-километровый марш  с полигона Ляура на полигон Харб-Майдон.

Как сообщили "ТВ Центру" в пресс-службе Центрального военного округа, в ходе марша экипажи танков Т-72 отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации "противника".

Помимо танкистов в учениях примут участие горные мотострелковые и артиллерийские подразделения 201-базы, группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО, а также специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

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