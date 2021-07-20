Названы преимущества вакцины "ЭпиВакКорона"

Одно из преимуществ - простота производства

Отличительными особенностями вакцины "ЭпиВакКорона" являются ее безопасность, простота производства и транспортировки, а также отсутствие побочных эффектов. О плюсах препарата рассказал профессор вирусологии Университета Квинсленда, член оперативной группы по SARS-CoV-2 в Глобальной сети вирусологов Александр Хромых.

"Одним из преимуществ пептидных вакцин является их безопасность и низкая реактогенность, что и было показано в опубликованных испытаниях на людях. Безопасность этой вакцины и отсутствие побочных эффектов является серьезным преимуществом для стариков и людей с ослабленным иммунитетом и разными иммунодефицитными заболеваниями", - уверен ученый.

По его словам, неоспоримым преимуществом "ЭпиВакКороны" является и простота производства препарата, а также более удобные в сравнении с другими вакцинами способы перевозки и хранения, передает РИА Новости.

Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона" создана государственным научным центром "Вектор". Препарат разработан на пептидной платформе, он не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

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