"Попозже, хочу походить худой": Гагарина ответила на вопрос о детях

Певица дважды мама

Певица Полина Гагарина, которая уже является матерью двоих детей, заявила о готовности стать мамой еще раз. В беседе с Ляйсан Утяшевой исполнительница призналась, что хочет родить и третьего ребенка.

Гагарина заявила, что при мыслях о беременности ее беспокоят лишь сопутствующие гормональные изменения, которые зачастую негативно сказываются на фигуре и на внешности. При этом артистка подчеркнула, что такие опасения не останавливают ее.

"Звездочет сказал, что третьему ребенку быть! Можно попозже, пожалуйста, я хочу походить худой еще чуть-чуть. Если бы происходило: забеременела — родила. Да хоть десять!" - заявила звезда.

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