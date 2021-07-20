Какие новинки покажут на авиасалоне МАКС-2021

Будет ли представлен новый военый самолет?

В подмосковном Жуковском во вторник начал работу юбилейный - 15-й - авиасалон МАКС-2021. В этом году в нём принимают участие почти 300 иностранных компаний из 56 стран. Гостей ждёт насыщенная программа, тем более, что выставка богата на громкие премьеры. Не обойдётся и без самой зрелищной части - в небе высшее мастерство покажут пилотажные группы "Беркуты", "Стрижи", "Русские витязи".

Одна из главных премьер 15-го международного авиакосмического салона пока спрятана в ангаре. Но до старта официальной презентации осталось менее трёх часов. И мир увидит принципиально новый российский военный самолет. Эта машина разрабатывалась конструкторским бюро Сухого в полной секретности. Её даже на МАКС привезли инкогнито, закрыв черными чехлами.

Но уже ясно, что будет представлен однодвигательный истребитель пятого поколения. В настоящее время наша страна не использует подобные самолеты и появление такой машины у России – конечно, событие. По сути, это конкурент американского F-35, с передовым вооружением, технологией "стелс" и широкими лётными характеристиками. Он сможет развивать максимальную скорость более 2 Махов. Уже объявлено, что машина в том числе будет поставляться на экспорт.

Еще одна долгожданная новинка касается гражданской авиации. В этот раз на МАКСе совершает показательные полеты российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, на котором установлены двигатели полностью отечественной разработки. Модификация получила индекс 310. И это, конечно, очень важная новость. Впервые в постсоветской истории России создан крупный коммерческий авиадвигатель.

Ещё наша гражданская авиация ждёт новый самолет для так называемых тонких маршрутов. Там, где сейчас летают Ан-24 и Як-40. Им на смену придет Ил-114-300. Машина уже проходит летные испытания. А место ветерана Ан-2 займет лёгкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал". Эта машина - надежда возродить в нашей стране малую авиацию.

Но, конечно, этим МАКС-2021 не заканчивается, а только начинается. Многие производители самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов - это сейчас тоже важная сфера - привезли сюда свои новинки. Кроме того, в авиасалоне участвуют представители космической отрасли. И день открытия МАКСа - это день официальных делегаций. Сюда приезжают покупатели авиационной и космической техники. Почти 300 компаний из 56 стран мира примут участие очно или онлайн.

Несмотря на действующие здесь ковидные ограничения, с завтрашнего дня и до конца недели МАКС смогут посетить зрители. Достаточно приобрести билет и иметь QR-код, подтверждающий пройденную вакцинацию от коронавируса. Или отрицательный ПЦР-тест.

Множество интереснейших экспонатов можно увидеть и на земле - их около 130. И каждый день с полудня и до вечера здесь будут проходить показательные полёты. В них примут участие 100 летательных аппаратов. Это, как всегда, самая зрелищная часть и до её начала осталось совсем немного.

Петр Вершинин, "ТВ Центр".

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