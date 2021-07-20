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В регионах врачи работают в две смены, чтобы привить желающих

11:54
  • вторник
  • 20 июля 2021

Только прививка поможет остановить пандемию

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала кормящим матерям вакцинироваться. По мнению экспертов, иммунитет к инфекции может передаться младенцу. А врачи напоминают, прививка - лучший способ остановить пандемию. В регионах открываются дополнительные пункты иммунизации.
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Из почти полутора тысячи коек, развернутых для больных с коронавирусом, запасные мощности быстро заканчиваются. На помощь гражданским пришли военные врачи. В пригороде Абакана развернули мобильный госпиталь.

В Хакасии - более 170 больных с подтвержденным коронавирусом ежедневно. И это несмотря на обязательную вакцинацию госслужащих, работников сферы услуг, образования, транспорта и культуры, объявленную месяц назад. Показатели заболеваемости в республике приближаются к декабрьским - тогда был зафиксирован антирекорд. Помощь коллег бесценна.

Сделать прививку - верный способ не оказаться на больничной койке. В Уфе врачи работают в две смены. Иначе с потоком желающих не справиться. В самом большом пункте вакцинации Приволжья, открытом на нулевом этаже конгресс-холла, полторы тысячи посетителей в день.

Универсальное решение для обладателей полиса ОМС, а также для подданных других государств, кто в России работает или учится. На территории Большой спортивной арены "Лужники" открыт Центр вакцинации иностранных граждан. Чтобы сделать прививку от коронавируса, нужно предъявить любой из документов: паспорт, патент, разрешение на временное пребывание или вид на жительство. Студенты из Вьетнама решили подготовиться к началу учебного года.    

Привившимся москвичам в возрасте 65+ в качестве поощрения вручат набор полезных подарков. Аппарат для измерения давления, пульсоксиметр, витамины - содержимое "Доброй коробки здоровья". Её смогут получить те, кто пройдет полный курс вакцинации до 1 октября и сообщит об этом, позвонив в колл-центр.

Анастасия Мартынова, Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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